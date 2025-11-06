Ettevõtete kataloog
Tata Consultancy Services
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Andmeteadlane

  • Kõik Andmeteadlane Palgad

  • Greater Hyderabad Area

Tata Consultancy Services Andmeteadlane Palgad kohas Greater Hyderabad Area

Andmeteadlane kogutasu in Greater Hyderabad Area ettevõttes Tata Consultancy Services on ₹774K year kohta taseme C1 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Hyderabad Area kogusumma on ₹890K. Vaata ettevõtte Tata Consultancy Services kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
C1
Assistant Data Scientist
₹774K
₹774K
₹0
₹0
C2
Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3A
Assistant Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3B
Associate Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Vaata 2 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Tata Consultancy Services ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Andmeteadlane pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes Tata Consultancy Services in Greater Hyderabad Area on aastase kogutasuga ₹1,581,191. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Tata Consultancy Services Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Hyderabad Area on ₹890,493.

Esiletõstetud töökohad

    Tata Consultancy Services jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid