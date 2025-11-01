Ettevõtete kataloog
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Ärendus Palgad

Vaata ettevõtte Tata Consultancy Services kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/1/2025

Keskmine Kogutasu

CA$141K - CA$164K
Canada
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
CA$130KCA$141KCA$164KCA$182K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Tata Consultancy Services ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Ärendus ametikoha palgapakett ettevõttes Tata Consultancy Services in Canada on aastase kogutasuga CA$182,311. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Tata Consultancy Services Ärendus ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$130,222.

