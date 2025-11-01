Ettevõtete kataloog
Keskmine Ärioperatsioonid kogutasu ettevõttes Tata Consultancy Services ulatub SGD 94.6K kuni SGD 134K year kohta. Vaata ettevõtte Tata Consultancy Services kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/1/2025

Keskmine Kogutasu

SGD 107K - SGD 127K
Singapore
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
SGD 94.6KSGD 107KSGD 127KSGD 134K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Tata Consultancy Services ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Ärioperatsioonid ametikoha palgapakett ettevõttes Tata Consultancy Services on aastase kogutasuga SGD 134,344. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Tata Consultancy Services Ärioperatsioonid ametikoha keskmine aastane kogutasu on SGD 94,625.

