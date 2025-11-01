Ettevõtete kataloog
Tata Consultancy Services
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Administratiivassistent

  • Kõik Administratiivassistent Palgad

Tata Consultancy Services Administratiivassistent Palgad

Vaata ettevõtte Tata Consultancy Services kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/1/2025

Keskmine Kogutasu

$61.2K - $74.1K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$56.4K$61.2K$74.1K$78.9K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 1 veel Administratiivassistent andmete sisestust ettevõttes Tata Consultancy Services avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Tata Consultancy Services ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Administratiivassistent pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Administratiivassistent ametikoha palgapakett ettevõttes Tata Consultancy Services in United States on aastase kogutasuga $78,880. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Tata Consultancy Services Administratiivassistent ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $56,440.

Esiletõstetud töökohad

    Tata Consultancy Services jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid