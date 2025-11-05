Ettevõtete kataloog
Tarento
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Greater Bengaluru

Tarento Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater Bengaluru

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Greater Bengaluru kogusumma ettevõttes Tarento on ₹3.1M year kohta. Vaata ettevõtte Tarento kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Mediaan pakk
company icon
Tarento
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹3.1M
Tase
-
Põhipalk
₹3.1M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
5 Aastat
Millised on karjääritasemed Tarento?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.7M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Tarento in Greater Bengaluru on aastase kogutasuga ₹3,292,594. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Tarento Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Bengaluru on ₹2,957,508.

Esiletõstetud töökohad

    Tarento jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Coinbase
  • Intuit
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Spotify
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid