Tango
Tango Tarkvaraarendaja Palgad kohas Warsaw Metropolitan Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Warsaw Metropolitan Area kogusumma ettevõttes Tango on PLN 346K year kohta. Vaata ettevõtte Tango kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Mediaan pakk
Tango
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Kokku aastas
PLN 346K
Tase
Senior
Põhipalk
PLN 308K
Stock (/yr)
PLN 0
Boonus
PLN 38K
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
10 Aastat
Millised on karjääritasemed Tango?
+PLN 217K
+PLN 333K
+PLN 74.8K
+PLN 131K
+PLN 82.3K
Viimased Palgaandmed
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Tango ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Tango in Warsaw Metropolitan Area on aastase kogutasuga PLN 463,932. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Tango Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Warsaw Metropolitan Area on PLN 313,940.

