Tango Tarkvaraarendaja Palgad kohas Ukraine

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Ukraine kogusumma ettevõttes Tango on UAH 4.01M year kohta. Vaata ettevõtte Tango kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Mediaan pakk
company icon
Tango
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Kokku aastas
UAH 4.01M
Tase
hidden
Põhipalk
UAH 4.01M
Stock (/yr)
UAH 0
Boonus
UAH 0
Aastat ettevõttes
2-4 Aastat
Aastat kogemust
5-10 Aastat
Millised on karjääritasemed Tango?
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Tango ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Tango in Ukraine on aastase kogutasuga UAH 6,209,528. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Tango Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Ukraine on UAH 3,920,156.

