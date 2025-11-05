Ettevõtete kataloog
Tango
Tango Tarkvaraarendaja Palgad kohas Canada

Vaata ettevõtte Tango kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Tango ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Tango in Canada on aastase kogutasuga CA$233,218. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Tango Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$233,218.

