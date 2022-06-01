Ettevõtete kataloog
Sycamore Partners
Sycamore Partners Palgad

Sycamore Partners palga vahemik varieerub $30,576 kogu kompensatsioonis aastas Klienditeenindus madalamas otsas kuni $145,725 Tarkvaraarendaja kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Sycamore Partners. Viimati uuendatud: 8/20/2025

$160K

Äri operatsioonid
$55.9K
Ärianalüütik
$105K
Klienditeenindus
$30.6K

Andmeanalüütik
$111K
Tarkvaraarendaja
$146K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

Kõrgeima palgaga roll Sycamore Partners on Tarkvaraarendaja at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $145,725. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Sycamore Partners mediaan aastane kogukompensatsioon on $104,860.

