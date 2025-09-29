Ettevõtete kataloog
Swvl
Swvl Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Egypt kogusumma ettevõttes Swvl on EGP 944K year kohta. Vaata ettevõtte Swvl kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/29/2025

Mediaan pakk
company icon
Swvl
Software Engineer
Karachi, SD, Pakistan
Kokku aastas
EGP 944K
Tase
L4
Põhipalk
EGP 944K
Stock (/yr)
EGP 0
Boonus
EGP 0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
7 Aastat
Millised on karjääritasemed Swvl?

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Esiletõstetud töökohad

    Swvl jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

