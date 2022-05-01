Ettevõtete kataloog
Swvl
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

Swvl Palgad

Swvl palga vahemik varieerub $6,139 kogu kompensatsioonis aastas Raamatupidaja madalamas otsas kuni $138,153 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Swvl. Viimati uuendatud: 8/20/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Raamatupidaja
$6.1K
Tootehaldusr
$108K
Projektijuht
$12.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Tarkvaraarendaja
$19.3K
Tarkvaraarenduse juht
$138K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Swvl to Tarkvaraarenduse juht at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $138,153. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Swvl wynosi $19,296.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti Swvl jaoks

Seotud ettevõtted

  • Illumina
  • Alkami
  • CSX
  • CME Group
  • Union Pacific
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid