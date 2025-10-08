Ettevõtete kataloog
Swisscom DevOps insener Palgad kohas Switzerland

DevOps insener tasu in Switzerland ettevõttes Swisscom ulatub CHF 124K year kohta taseme Software Engineer puhul kuni CHF 155K year kohta taseme Senior Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Switzerland kogusumma on CHF 138K. Vaata ettevõtte Swisscom kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025

Keskmine Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
Software Engineer
(Algajate Tase)
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Millised on karjääritasemed Swisscom?

KKK

Kõrgeima palgaga DevOps insener ametikoha palgapakett ettevõttes Swisscom in Switzerland on aastase kogutasuga CHF 162,891. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Swisscom DevOps insener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Switzerland on CHF 133,141.

Muud ressursid