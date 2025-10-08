Ettevõtete kataloog
Swisscom DevOps insener Palgad kohas Netherlands

DevOps insener tasu in Netherlands ettevõttes Swisscom ulatub €56.5K year kohta taseme Software Engineer puhul kuni €79.8K year kohta taseme Senior Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Netherlands kogusumma on €63.8K. Vaata ettevõtte Swisscom kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025

Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
Software Engineer
(Algajate Tase)
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga DevOps insener ametikoha palgapakett ettevõttes Swisscom in Netherlands on aastase kogutasuga €89,577. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Swisscom DevOps insener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Netherlands on €58,929.

