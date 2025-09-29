Ettevõtete kataloog
Swiss Re
Swiss Re Cybersecurity Analyst Palgad

Mediaanne Cybersecurity Analyst tasupaketi kogusumma ettevõttes Swiss Re on CHF 147K year kohta. Vaata ettevõtte Swiss Re kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/29/2025

Mediaan pakk
Millised on karjääritasemed Swiss Re?

CHF 134K

KKK

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Cybersecurity Analyst at Swiss Re sits at a yearly total compensation of CHF 176,288. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiss Re for the jobFamilies.Cybersecurity Analyst role is CHF 149,108.

