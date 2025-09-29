Ettevõtete kataloog
Mediaanne Tootejuht tasupaketi in Switzerland kogusumma ettevõttes Swiss Re on CHF 160K year kohta. Vaata ettevõtte Swiss Re kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/29/2025

Mediaan pakk
company icon
Swiss Re
Product Manager
Zurich, ZH, Switzerland
Kokku aastas
CHF 160K
Tase
Senior Product Manager
Põhipalk
CHF 141K
Stock (/yr)
CHF 0
Boonus
CHF 18.2K
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
6 Aastat
Millised on karjääritasemed Swiss Re?

CHF 134K

KKK

The highest paying salary package reported for a Tootejuht at Swiss Re in Switzerland sits at a yearly total compensation of CHF 361,157. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiss Re for the Tootejuht role in Switzerland is CHF 159,539.

