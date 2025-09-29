Ettevõtete kataloog
Swiss Re
Swiss Re Investeerimispankur Palgad

Mediaanne Investeerimispankur tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Swiss Re on $230K year kohta. Vaata ettevõtte Swiss Re kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/29/2025

Mediaan pakk
company icon
Swiss Re
Investment Banker
New York, NY
Kokku aastas
$230K
Tase
-
Põhipalk
$155K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$75K
Aastat ettevõttes
4 Aastat
Aastat kogemust
4 Aastat
Millised on karjääritasemed Swiss Re?

$160K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Panusta

KKK

Kõrgeima palgaga Investeerimispankur ametikoha palgapakett ettevõttes Swiss Re in United States on aastase kogutasuga $750,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Swiss Re Investeerimispankur ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $220,000.

Muud ressursid