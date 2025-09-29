Ettevõtete kataloog
Swiss Re
Swiss Re Ärianalüütik Palgad

Mediaanne Ärianalüütik tasupaketi in Switzerland kogusumma ettevõttes Swiss Re on CHF 124K year kohta. Vaata ettevõtte Swiss Re kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/29/2025

Mediaan pakk
company icon
Swiss Re
Senior Business Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
Kokku aastas
CHF 124K
Tase
Senior
Põhipalk
CHF 107K
Stock (/yr)
CHF 0
Boonus
CHF 16.8K
Aastat ettevõttes
8 Aastat
Aastat kogemust
11 Aastat
Millised on karjääritasemed Swiss Re?

CHF 134K

Viimaste Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
KKK

Kõrgeima palgaga Ärianalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes Swiss Re in Switzerland on aastase kogutasuga CHF 142,219. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Swiss Re Ärianalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in Switzerland on CHF 124,110.

