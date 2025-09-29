Ettevõtete kataloog
Swing Education
Swing Education Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Swing Education on $110K year kohta. Vaata ettevõtte Swing Education kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/29/2025

Mediaan pakk
company icon
Swing Education
Software Engineer
San Francisco, CA
Kokku aastas
$110K
Tase
L1
Põhipalk
$110K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
1 Aasta
Millised on karjääritasemed Swing Education?

$160K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Swing Education in United States on aastase kogutasuga $146,695. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Swing Education Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $95,000.

