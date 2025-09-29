Ettevõtete kataloog
Swiggy
Swiggy Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Tarkvaraarenduse Juht tasu in India ettevõttes Swiggy ulatub ₹89.8K year kohta taseme Engineering Manager puhul kuni ₹127K year kohta taseme Senior Engineering Manager puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹96.5K. Vaata ettevõtte Swiggy kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/29/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Engineering Manager
₹89.8K
₹86.1K
₹2.1K
₹1.6K
Senior Engineering Manager
₹127K
₹117K
₹7.2K
₹2.8K
Assistant Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Swiggy ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Swiggy in India on aastase kogutasuga ₹165,474. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Swiggy Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹87,005.

