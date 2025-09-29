Ettevõtete kataloog
Mediaanne Programmijuht tasupaketi in India kogusumma ettevõttes Swiggy on ₹34.6K year kohta. Vaata ettevõtte Swiggy kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/29/2025

Mediaan pakk
company icon
Swiggy
Manager Strategy
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹34.6K
Tase
L7
Põhipalk
₹31K
Stock (/yr)
₹3.6K
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
5 Aastat
Millised on karjääritasemed Swiggy?

₹160K

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Swiggy ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

Kõrgeima palgaga Programmijuht ametikoha palgapakett ettevõttes Swiggy in India on aastase kogutasuga ₹107,240. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Swiggy Programmijuht ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹35,725.

Muud ressursid