Tootejuht tasu in India ettevõttes Swiggy ulatub ₹46K year kohta taseme L6 puhul kuni ₹125K year kohta taseme L11 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹96.1K. Vaata ettevõtte Swiggy kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/29/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L6
Product Manager I
₹46K
₹33K
₹11.2K
₹1.8K
L7
Product Manager II
₹56.3K
₹51.7K
₹3.2K
₹1.4K
L8
Product Manager III
₹78.2K
₹59.1K
₹17.2K
₹1.9K
L9
Product Manager IV
₹80.1K
₹68.3K
₹7K
₹4.8K
Vaata 2 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Swiggy ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

The highest paying salary package reported for a Tootejuht at Swiggy in India sits at a yearly total compensation of ₹192,235. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the Tootejuht role in India is ₹106,603.

