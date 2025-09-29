Toote Disaini Juht kogutasu in India ettevõttes Swiggy on ₹83.3K year kohta taseme L9 puhul. Vaata ettevõtte Swiggy kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/29/2025
Keskmine Kogutasu
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹83.3K
₹72.4K
₹7.3K
₹3.6K
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Swiggy ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
