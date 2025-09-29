Ettevõtete kataloog
Swiggy Toote Disaini Juht Palgad

Toote Disaini Juht kogutasu in India ettevõttes Swiggy on ₹83.3K year kohta taseme L9 puhul. Vaata ettevõtte Swiggy kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/29/2025

Keskmine Kogutasu

₹65.7K - ₹78K
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
₹60.7K₹65.7K₹78K₹83K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹83.3K
₹72.4K
₹7.3K
₹3.6K
Vaata 2 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid

₹160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt ₹30K+ (mõnikord ₹300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Swiggy ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Swiggy ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Toote Disaini Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Swiggy in India on aastase kogutasuga ₹83,300. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Swiggy Toote Disaini Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹60,657.

