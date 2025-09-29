Ettevõtete kataloog
Swiggy Juhtimiskonsultant Palgad

Keskmine Juhtimiskonsultant kogutasu in India ettevõttes Swiggy ulatub ₹179K kuni ₹251K year kohta. Vaata ettevõtte Swiggy kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/29/2025

Keskmine Kogutasu

₹194K - ₹226K
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
₹179K₹194K₹226K₹251K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Swiggy ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

