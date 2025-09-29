Ettevõtete kataloog
Keskmine Finantsanalüütik kogutasu in India ettevõttes Swiggy ulatub ₹31K kuni ₹42.3K year kohta. Vaata ettevõtte Swiggy kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/29/2025

Keskmine Kogutasu

₹33.2K - ₹40.1K
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
₹31K₹33.2K₹40.1K₹42.3K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

₹160K

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Swiggy ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



KKK

The highest paying salary package reported for a Finantsanalüütik at Swiggy in India sits at a yearly total compensation of ₹42,318. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the Finantsanalüütik role in India is ₹31,009.

