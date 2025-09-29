Ettevõtete kataloog
Swiggy Andmeteaduse Juht Palgad

Keskmine Andmeteaduse Juht kogutasu in India ettevõttes Swiggy ulatub ₹45.9K kuni ₹64.2K year kohta. Vaata ettevõtte Swiggy kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/29/2025

Keskmine Kogutasu

₹49.7K - ₹57.8K
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
₹45.9K₹49.7K₹57.8K₹64.2K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

₹160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt ₹30K+ (mõnikord ₹300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Swiggy ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteaduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Swiggy in India on aastase kogutasuga ₹64,231. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Swiggy Andmeteaduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹45,880.

