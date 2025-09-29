Ettevõtete kataloog
Keskmine Ärioperatsioonid kogutasu ettevõttes Swiggy ulatub ₹89.9K kuni ₹125K year kohta. Vaata ettevõtte Swiggy kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/29/2025

Keskmine Kogutasu

₹96.3K - ₹113K
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
₹89.9K₹96.3K₹113K₹125K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

KKK

Kõrgeima palgaga Ärioperatsioonid ametikoha palgapakett ettevõttes Swiggy on aastase kogutasuga ₹125,254. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Swiggy Ärioperatsioonid ametikoha keskmine aastane kogutasu on ₹89,926.

