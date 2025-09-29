Ettevõtete kataloog
Swayable
Swayable Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Mediaanne Tarkvaraarenduse Juht tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Swayable on $225K year kohta. Vaata ettevõtte Swayable kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/29/2025

Mediaan pakk
company icon
Swayable
Software Engineering Manager
Portland, OR
Kokku aastas
$225K
Tase
Engineering Manager
Põhipalk
$225K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
4 Aastat
Aastat kogemust
10 Aastat
Millised on karjääritasemed Swayable?

$160K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

The highest paying salary package reported for a Tarkvaraarenduse Juht at Swayable in United States sits at a yearly total compensation of $231,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swayable for the Tarkvaraarenduse Juht role in United States is $225,000.

Muud ressursid