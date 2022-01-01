Stratasys Palgad

Ettevõtete kataloog
Stratasys
Stratasys palga vahemik varieerub $54,270 kogu kompensatsioonis aastas Mehaanika insener madalamas otsas kuni $224,661 Tootehaldusr kõrgemas otsas.

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $81.5K
Andmeanalüütik
$64.7K
Mehaanika insener
$54.3K

Toote disainer
$132K
Tootehaldusr
$225K
Tehniline programmijuht
$201K
