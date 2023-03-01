Ettevõtete kataloog
Straive
Straive Palgad

Straive palga vahemik varieerub $3,354 kogu kompensatsioonis aastas Administratiivassistent madalamas otsas kuni $61,519 Tootehaldusr kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Straive. Viimati uuendatud: 8/23/2025

$160K

Administratiivassistent
$3.4K
Sisu looja
$5K
Andmeteadlane
$12K

Tootehaldusr
$61.5K
Tarkvaraarendaja
$7.3K
Lahendusarhitekt
$46.8K
KKK

The highest paying role reported at Straive is Tootehaldusr at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $61,519. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Straive is $9,612.

