Ettevõtete kataloog
Storyblocks
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Storyblocks Palgad

Storyblocks palk ulatub $145,000 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $216,791 Andmeteadlane ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Storyblocks. Viimati uuendatud: 10/15/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $145K
Andmeteaduse Juht
$215K
Andmeteadlane
$217K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Toote Disainer
$161K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Storyblocks on Andmeteadlane at the Common Range Average level aastase kogutasuga $216,791. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Storyblocks keskmine aastane kogutasu on $187,882.

Esiletõstetud töökohad

    Storyblocks jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Zumper
  • Dictionary.com
  • The Athletic
  • Medium
  • Axios
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid