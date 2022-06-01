Ettevõtete kataloog
StoneX Group Palgad

StoneX Group palk ulatub $29,711 kogutasus aastas Andmeteadlane ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $208,950 Turundusoperatsioonid ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest StoneX Group. Viimati uuendatud: 10/26/2025

Tarkvaraarendaja
Median $142K

Full-Stack tarkvarainsener

Raamatupidaja
$52.3K
Ärianalüütik
$41.6K

Andmeteadlane
$29.7K
Turundusoperatsioonid
$209K
Toote Disainer
$58.3K
Tootejuht
$206K
Müük
$139K
Tarkvaraarenduse Juht
$196K
Lahenduste Arhitekt
$119K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes StoneX Group on Turundusoperatsioonid at the Common Range Average level aastase kogutasuga $208,950. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte StoneX Group keskmine aastane kogutasu on $128,972.

