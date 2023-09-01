Ettevõtete kataloog
Stockbit
Stockbit Palgad

Stockbit palk ulatub $12,882 kogutasus aastas Andmeteadlane ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $25,835 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas.

Tarkvaraarendaja
Median $17K
Andmeteadlane
$12.9K
Turundus
$20.1K

Tootejuht
$25.8K
Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Stockbit on Tootejuht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $25,835. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Stockbit keskmine aastane kogutasu on $18,570.

