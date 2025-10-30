Ettevõtete kataloog
Stenn
Stenn Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Mediaanne Tarkvaraarenduse Juht tasupaketi in Spain kogusumma ettevõttes Stenn on €137K year kohta. Vaata ettevõtte Stenn kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/30/2025

Mediaan pakk
Stenn
Director of Engineering
Barcelona, CT, Spain
Kokku aastas
€137K
Tase
M5
Põhipalk
€137K
Stock (/yr)
€0
Boonus
€0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
18 Aastat
Millised on karjääritasemed Stenn?
+€50.7K
+€77.8K
+€17.5K
+€30.6K
+€19.2K
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Stenn in Spain on aastase kogutasuga €164,124. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Stenn Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Spain on €136,677.

