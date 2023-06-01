Ettevõtete kataloog
Standard Metrics Palgad

Standard Metrics palga vahemik varieerub $137,200 kogu kompensatsioonis aastas Kliendi edu madalamas otsas kuni $211,935 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Standard Metrics. Viimati uuendatud: 8/19/2025

$160K

Klienditeenindus
$139K
Kliendi edu
$137K
Tootehaldusr
$186K

Värbaja
$151K
Müük
$157K
Müügiinsener
$179K
Tarkvaraarendaja
$157K
Tarkvaraarenduse juht
$212K
KKK

The highest paying role reported at Standard Metrics is Tarkvaraarenduse juht at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $211,935. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Standard Metrics is $156,733.

