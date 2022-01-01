Ettevõtete kataloog
Standard Cognition
Standard Cognition Palgad

Standard Cognition palga vahemik varieerub $130,650 kogu kompensatsioonis aastas Andmeteadlane madalamas otsas kuni $316,575 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Standard Cognition. Viimati uuendatud: 8/19/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $190K
Andmeteadlane
$131K
Tarkvaraarenduse juht
$317K

Omandamise ajakava

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsiatüüp
Options

Standard Cognition-s kehtivad Options 4-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 25% omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 2nd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 3rd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 4th-AASTA (2.08% kuus)

KKK

