Squire
Squire Palgad

Squire mediaanpalk on $100,000 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks.

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Tarkvaraarendaja
Median $100K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Squire ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Squire on Tarkvaraarendaja aastase kogutasuga $100,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Squire keskmine aastane kogutasu on $100,000.

