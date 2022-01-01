Ettevõtete kataloog
Squarespace
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Squarespace Palgad

Squarespace palk ulatub $59,900 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $478,333 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Squarespace. Viimati uuendatud: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Tarkvaraarendaja
L1 $133K
L2 $164K
L3 $195K
L4 $240K
L5 $277K
L6 $328K

Frontend tarkvarainsener

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Tarkvaraarenduse Juht
L5 $267K
L6 $329K
L7 $478K
Toote Juht
L3 $216K
L4 $197K
L5 $298K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Toote Disainer
L3 $158K
L4 $198K
L6 $332K
Andmeteadlane
L3 $155K
L4 $200K
Andmeanalüütik
Median $135K
Finantsanalüütik
Median $190K
Turundus
Median $164K
Värbaja
Median $150K
UX Uurija
Median $151K
Administratiivassistent
$79.6K
Ärioperatsioonide Juht
$274K
Ärianalüütik
$118K
Klienditeenindus
Median $59.9K
Andmeteaduse Juht
$224K
Personaliosakond
$141K
Infotehnoloog (IT)
$191K
Tehnilise Programmi Juht
Median $202K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

15%

AASTA 1

25%

AASTA 2

30%

AASTA 3

30%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Squarespace ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 15% õigused omandatakse 1st-AASTA (15.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 30% õigused omandatakse 3rd-AASTA (30.00% aastas)

  • 30% õigused omandatakse 4th-AASTA (30.00% aastas)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Squarespace ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

On küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja palju muud.

Külasta kohe!

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Squarespace on Tarkvaraarenduse Juht at the L7 level aastase kogutasuga $478,333. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Squarespace keskmine aastane kogutasu on $195,822.

Esiletõstetud töökohad

    Squarespace jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Microsoft
  • Five9
  • Oracle
  • Adobe
  • ServiceNow
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/squarespace/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.