Sportradar
Sportradar Palgad

Sportradar palk ulatub $84,253 kogutasus aastas Tootejuht ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $136,518 Andmeteadlane ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Sportradar. Viimati uuendatud: 9/20/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $93.6K
Ärianalüütik
$133K
Andmeteadlane
$137K

Tootejuht
$84.3K
Programmijuht
$93.9K
Projektijuht
$96.5K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Sportradar on Andmeteadlane at the Common Range Average level aastase kogutasuga $136,518. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Sportradar keskmine aastane kogutasu on $95,220.

