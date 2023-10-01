Ettevõtete kataloog
Spokeo Palgad

Spokeo palk ulatub $148,500 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $228,850 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Spokeo. Viimati uuendatud: 9/20/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $149K
Andmeteadlane
$157K
Turundus
$163K

Tootejuht
$229K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Spokeo on Tootejuht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $228,850. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Spokeo keskmine aastane kogutasu on $159,975.

