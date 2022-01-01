Ettevõtete kataloog
Splunk Palgad

Splunk palk ulatub $51,822 kogutasus aastas Müügiinsener ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $733,000 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas.

$160K

Tarkvaraarendaja
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Kvaliteedikontrolli (QA) tarkvarainsener

Saidi töökindluse insener

Tootejuht
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
Müük
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

Tarkvaraarenduse Juht
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
Toote Disainer
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

UX disainer

Lahenduste Arhitekt
P4 $229K
P5 $282K

Andmete arhitekt

Cloud Security Architect

Andmeteadlane
Median $265K
Turundus
P2 $106K
P5 $268K
Tehnilise Programmi Juht
Median $224K
Finantsanalüütik
Median $145K
Programmijuht
Median $170K
Müügiinsener
Median $51.8K
Infotehnoloog (IT)
Median $157K
Värbaja
Median $141K
Tehniline Kirjutaja
Median $145K
Projektijuht
Median $156K
Küberturvalisuse Analüütik
Median $425K
Raamatupidaja
$252K

Tehniline raamatupidaja

Ärioperatsioonide Juht
$147K
Ärianalüütik
Median $161K
Äri Arendus
$63.3K
Staabiülem
$371K
Klienditeenindus
$229K
Andmeanalüütik
$167K
Inimressursid
$249K
Juhtimiskonsultant
$153K
Turundusoperatsioonid
$162K
Toote Disaini Juht
$481K
Tuluoperatsioonid
$200K
Kogutasustus
$241K
UX Uurija
$129K
Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Splunk ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (8.32% kvartaliti)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (8.32% kvartaliti)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Splunk ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Splunk on Tootejuht at the P7 level aastase kogutasuga $733,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Splunk keskmine aastane kogutasu on $227,427.

