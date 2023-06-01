Ettevõtete kataloog
Splitit
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Splitit Palgad

Splitit palk ulatub $111,401 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $392,000 Müük ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Splitit. Viimati uuendatud: 9/19/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tootejuht
$121K
Müük
$392K
Tarkvaraarendaja
$111K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Splitit şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $392,000 tazminatla Müük at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Splitit şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $121,284 tutarındadır.

Esiletõstetud töökohad

    Splitit jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Roblox
  • Intuit
  • Dropbox
  • Apple
  • Uber
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid