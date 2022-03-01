Ettevõtete kataloog
Split Software
Split Software Palgad

Split Software palk ulatub $78,400 kogutasus aastas Inimressursid ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $208,000 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Split Software. Viimati uuendatud: 9/19/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $208K
Andmeanalüütik
$81.6K
Inimressursid
$78.4K

Lahenduste Arhitekt
$174K
KKK

The highest paying role reported at Split Software is Tarkvaraarendaja with a yearly total compensation of $208,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Split Software is $127,863.

