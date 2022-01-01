Ettevõtete kataloog
Splice
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Splice Palgad

Splice palk ulatub $124,375 kogutasus aastas Finantsanalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $251,250 Äri Arendus ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Splice. Viimati uuendatud: 9/19/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $139K
Tootejuht
Median $160K
Äri Arendus
$251K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Finantsanalüütik
$124K
Turundus
$235K
Toote Disainer
$220K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Splice on Äri Arendus at the Common Range Average level aastase kogutasuga $251,250. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Splice keskmine aastane kogutasu on $190,072.

Esiletõstetud töökohad

    Splice jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Zipcar
  • Postmates
  • Zocdoc
  • Collective Health
  • Avvo
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid