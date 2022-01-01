Ettevõtete kataloog
Splash
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Splash Palgad

Splash palk ulatub $76,373 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $184,075 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Splash. Viimati uuendatud: 9/19/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Kliendi Edu
$111K
Tootejuht
$184K
Tarkvaraarendaja
$76.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Splash最高薪職位是Tootejuht at the Common Range Average level，年度總薪酬為$184,075。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Splash年度總薪酬中位數為$111,440。

Esiletõstetud töökohad

    Splash jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Ridecell
  • Omnivore
  • SecurityScorecard
  • UpKeep
  • Ironclad
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid