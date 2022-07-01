Ettevõtete kataloog
Splash Financial
Splash Financial Palgad

Splash Financial palk ulatub $180,000 kogutasus aastas Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $240,000 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas.

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $240K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $180K
Infotehnoloog (IT)
$221K

KKK

Muud ressursid