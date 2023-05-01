Ettevõtete kataloog
Spirit Airlines
Spirit Airlines Palgad

Spirit Airlines palk ulatub $91,800 kogutasus aastas Andmeanalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $143,100 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Spirit Airlines. Viimati uuendatud: 9/19/2025

$160K

Tootejuht
Median $143K
Andmeanalüütik
$91.8K
Projektijuht
$124K

Tarkvaraarendaja
Median $100K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Spirit Airlines on Tootejuht aastase kogutasuga $143,100. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Spirit Airlines keskmine aastane kogutasu on $111,908.

Muud ressursid