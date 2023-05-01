Ettevõtete kataloog
Spire Global
Spire Global Palgad

Spire Global palk ulatub $94,186 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $166,165 Tehnilise Programmi Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Spire Global. Viimati uuendatud: 9/19/2025

$160K

Kontrollisüsteemide Insener
$108K
Tarkvaraarendaja
$94.2K
Tarkvaraarenduse Juht
$143K

Tehnilise Programmi Juht
$166K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Spire Global on Tehnilise Programmi Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $166,165. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Spire Global keskmine aastane kogutasu on $125,494.

