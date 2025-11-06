Ettevõtete kataloog
Solarisbank
Solarisbank Tarkvaraarendaja Palgad kohas Berlin Metropolitan Region

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Berlin Metropolitan Region kogusumma ettevõttes Solarisbank on €83.5K year kohta. Vaata ettevõtte Solarisbank kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025

Mediaan pakk
company icon
Solarisbank
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Kokku aastas
€83.5K
Tase
Triangle 1
Põhipalk
€83.5K
Stock (/yr)
€0
Boonus
€0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
15 Aastat
Millised on karjääritasemed Solarisbank?
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Kaasatud ametinimetused

Backend tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Solarisbank in Berlin Metropolitan Region on aastase kogutasuga €118,233. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Solarisbank Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Berlin Metropolitan Region on €79,948.

