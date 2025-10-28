Ettevõtete kataloog
Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Poland kogusumma ettevõttes SOFTSWISS on PLN 183K year kohta. Vaata ettevõtte SOFTSWISS kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025

Mediaan pakk
company icon
SOFTSWISS
Frontend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Kokku aastas
PLN 183K
Tase
L3
Põhipalk
PLN 183K
Stock (/yr)
PLN 0
Boonus
PLN 0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
5 Aastat
Viimased Palgaandmed
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes SOFTSWISS in Poland on aastase kogutasuga PLN 283,937. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte SOFTSWISS Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Poland on PLN 176,976.

