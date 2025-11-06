Ettevõtete kataloog
SoftServe Tarkvaraarendaja Palgad kohas Warsaw Metropolitan Area

Tarkvaraarendaja tasu in Warsaw Metropolitan Area ettevõttes SoftServe ulatub PLN 140K year kohta taseme L2 puhul kuni PLN 272K year kohta taseme L4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Warsaw Metropolitan Area kogusumma on PLN 265K. Vaata ettevõtte SoftServe kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
(Algajate Tase)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 140K
PLN 138K
PLN 0
PLN 2.3K
L3
PLN 236K
PLN 236K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 272K
PLN 272K
PLN 0
PLN 0
Vaata 1 Rohkem Tasemeid
Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes SoftServe in Warsaw Metropolitan Area on aastase kogutasuga PLN 341,152. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte SoftServe Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Warsaw Metropolitan Area on PLN 265,055.

